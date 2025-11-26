Il maltempo che ha colpito parte delle Marche nello scorso fine settimana ha disturbato il campionato di Seconda Categoria nei gironi che interessano le formazioni della provincia di Ancona e, in attesa dei recuperi, ha modificato almeno in parte la situazione al vertice. Nella decima giornata del torneo, nel girone B pesarese, territorio maggiormente interessato dal maltempo, sono state rinviate ben sei partite su otto, compresa quella di una delle due sole anconetane presenti, la capolista Trecastelli, fino ad ora dominatrice della stagione regolare con otto vittorie e un pareggio in nove partite: non hanno giocato nemmeno le più immediate inseguitrici, e dunque il Trecastelli resta al comando con otto lunghezze di margine sulle seconde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpia Ostra a valanga. Ankon sempre in fuga