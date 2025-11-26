Ok ai test bagno fuori casa | il ricorso per i bambini nel bosco e l’alternativa della fuga in Australia
«C’è tanta tristezza nel cuore, ringrazio tutta l’Italia per quello che ha fatto, ma da oggi non voglio più parlare. Non rilascio dichiarazioni». Nathan Trevallion si chiude in silenzio stampa mentre a Palmoli arriva l’inverno e la temperatura è prossima allo zero. L’avvocato Giovanni Angelucci depositerà oggi il ricorso contro la decisione del tribunale dei minori di sospendere la potestà genitoriale a lui e a Catherine Birmingham per i bambini nel bosco, ovvero i figli Rose Utopia, Galorian e Bluebell, che hanno tra i sei e gli otto anni. Il ricorso. Il ricorso in Corte d’Appello dovrà essere presentato entro sabato. 🔗 Leggi su Open.online
