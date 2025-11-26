Oipa sequestra cinque cani | denunitriti e costretti a vivere isolati in condizioni precarie
Una situazione critica è stata scoperta a Guiglia, dove cinque cani di razze ed età diverse erano costretti a vivere in condizioni di estremo maltrattamento. Erano magrissimi, denutriti, tenuti legati all’aperto senza ripari sufficienti e infestati da pulci e zecche. Il loro salvataggio è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
