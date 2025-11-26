Ogni anno accolte 390 donne | No alla retorica dell’emergenza
Circa duecento persone, di tutte le età, uomini e donne, ieri alle 18.30 sono scese in piazza Prampolini per il corteo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una manifestazione meno partecipata rispetto a edizioni più recenti (emblematica quella del 2023, a pochi giorni dall’uccisione di Giulia Cecchettin, quando il centro venne invaso dalla ‘camminata in rosso’ di circa settemila persone). Questo però non ha fermato i cori, i balli e soprattutto la protesta. Tra gli striscioni anche quello dedicato a Sara Marzolino, ("Sara con noi"), in ricordo dell’attivista reggiana tragicamente scomparsa a luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
