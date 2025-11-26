Oggi verrà accesa la fiamma olimpica

Oggi, mercoledì 26 novembre a Olimpia, in Grecia, verrà accesa la fiamma olimpica. Subito dopo, il simbolo dei Giochi inizierà una staffetta della durata di due mesi, che la condurrà in diverse località della penisola ellenica e poi in trecento comuni italiani, per un totale di dodicimila chilometri percorsi, fino ad arrivare a Milano, il 5 febbraio. Il giorno seguente, nel corso della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali, accenderà i bracieri (uno nel capoluogo lombardo, l'altro a Cortina ). Questi resteranno sempre in attività per tutta la durata della manifestazione sportiva. Quest'anno la cerimonia di accensione della fiamma olimpica non si svolgerà alla luce del sole.

