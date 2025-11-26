Oggi parliamo degli emendamenti | Irto non risponde sulla crisi politica trincerandosi nel silenzio
Nel giorno in cui il Partito democratico ha presentato gli emendamenti alla legge di bilancio 2026, a dominare la scena non sono state soltanto le proposte sul piano economico, ma soprattutto il silenzio, pesante e misurato, del senatore Nicola Irto sulle tensioni che attraversano il comune di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
‘Pioggia’ di emendamenti del Pd, Irto: ‘Calabria bancomat sanitario delle altre regioni’ - Il segretario e senatore regionale dem presenta i numerosi emendamenti (due in particolare riguardano Reggio) e preferisce svincolare la crisi di maggioranza al Comune: 'Ce ne occuperemo nei prossimi ... Riporta citynow.it
Manovra, illustrati a Reggio gli emendamenti al ddl del Pd Calabria. Irto e Misiani: "Taglia le gambe al Sud" - «Con i nostri emendamenti difendiamo il Sud e la Calabria da una manovra piena di ingiustizie». msn.com scrive
Irto e Misiani: «Basta simboli, servono fatti per il Sud» - 742 gli emendamenti depositati in Commissione Bilancio al Senato, un numero che supera anche quello dello scorso anno e che rivela tutta la tensione politica che accompagna la m ... Come scrive corrieredellacalabria.it