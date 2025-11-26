Oggi parliamo degli emendamenti | Irto non risponde sulla crisi politica trincerandosi nel silenzio

Nel giorno in cui il Partito democratico ha presentato gli emendamenti alla legge di bilancio 2026, a dominare la scena non sono state soltanto le proposte sul piano economico, ma soprattutto il silenzio, pesante e misurato, del senatore Nicola Irto sulle tensioni che attraversano il comune di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it