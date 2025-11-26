Oggi bastano appena 189€ per acquistare una Google TV da 40 pollici | scopri l’offerta su Amazon

Tuttoandroid.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haier 40" Google TV con 4 HDMI 2.1 a soli 188€ su Amazon. Smart TV Full HD 2025 con sconto 42%, Google Assistant e Chromecast integrato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

oggi bastano appena 1898364 per acquistare una google tv da 40 pollici scopri l8217offerta su amazon

© Tuttoandroid.net - Oggi bastano appena 189€ per acquistare una Google TV da 40 pollici: scopri l’offerta su Amazon

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Oggi Bastano Appena 1898364