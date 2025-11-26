Oggi 26 novembre San Leonardo di Porto Maurizio | il predicatore che ideò la Via Crucis

San Leonardo di Porto Maurizio dedicò la sua vita alla predicazione ed è ricordato per aver ideato la pia pratica della Via Crucis. Si ricorda, oggi 26 novembre, la figura di San Leonardo da Porto Maurizio, che fu un instancabile predicatore ed ha il merito di aver dato avvio alla pratica devozionale della Via Crucis.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

