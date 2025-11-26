Oggi 26 novembre San Leonardo di Porto Maurizio | il predicatore che ideò la Via Crucis

Lalucedimaria.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Leonardo di Porto Maurizio dedicò la sua vita alla predicazione ed è ricordato per aver ideato la pia pratica della Via Crucis. Si ricorda, oggi 26 novembre, la figura di San Leonardo da Porto Maurizio, che fu un instancabile predicatore ed ha il merito di aver dato avvio alla pratica devozionale della Via Crucis.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 26 novembre san leonardo di porto maurizio il predicatore che ide242 la via crucis

© Lalucedimaria.it - Oggi 26 novembre, San Leonardo di Porto Maurizio: il predicatore che ideò la Via Crucis

Argomenti simili trattati di recente

oggi 26 novembre sanGli appuntamenti di oggi, mercoledì 26 novembre - 15 alle 17, il convegno “Violenza di genere: una responsabilità collettiva, una risposta ... radioaldebaran.it scrive

oggi 26 novembre sanAlmanacco | Mercoledì 26 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 800 lingotti d'oro, per un valore di quasi 26 milioni si sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all'Aeroporto di Heathrow: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gior ... Segnala modenatoday.it

oggi 26 novembre sanLe partite di oggi, mercoledì 26 novembre 2025: Atletico-Inter ed Eintracht-Atalanta - Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 26 novembre 2025: in Champions la Dea prova ad irrobustire la propria posizione play off e i meneghini ad avvicinare ulteriormente gli ottavi diretti ... Si legge su calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Oggi 26 Novembre San