Oggi 26 novembre San Leonardo di Porto Maurizio | il predicatore che ideò la Via Crucis
San Leonardo di Porto Maurizio dedicò la sua vita alla predicazione ed è ricordato per aver ideato la pia pratica della Via Crucis. Si ricorda, oggi 26 novembre, la figura di San Leonardo da Porto Maurizio, che fu un instancabile predicatore ed ha il merito di aver dato avvio alla pratica devozionale della Via Crucis.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi, 25 novembre, la Chiesa ricorda una donna forte, colta e coraggiosa: Santa Caterina d’Alessandria. Una figura luminosa della tradizione cristiana, capace di unire sapienza, fede e determinazione in un tempo in cui parlare apertamente di ciò in cui si cre - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, 18 novembre '25, alle ore 17:30 a Roma Viaggio nel Teatro no all'Istituto Giapponese di Cultura Vai su X
Gli appuntamenti di oggi, mercoledì 26 novembre - 15 alle 17, il convegno “Violenza di genere: una responsabilità collettiva, una risposta ... radioaldebaran.it scrive
Almanacco | Mercoledì 26 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 800 lingotti d'oro, per un valore di quasi 26 milioni si sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all'Aeroporto di Heathrow: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gior ... Segnala modenatoday.it
Le partite di oggi, mercoledì 26 novembre 2025: Atletico-Inter ed Eintracht-Atalanta - Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 26 novembre 2025: in Champions la Dea prova ad irrobustire la propria posizione play off e i meneghini ad avvicinare ulteriormente gli ottavi diretti ... Si legge su calciomagazine.net