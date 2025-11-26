Occupazione abusiva e furto aggravato di acqua ad Arghillà | denunciate 10 persone

Occupazione abusiva di immobile e furto aggravato di acqua, sono i reati, contestati a vario titolo a dieci persone tutte residenti nel popoloso quartiere di Arghillà dalla polizia locale di Reggio Calabria.È il risultato di un servizio mirato alla tutela del diritto alla casa e del patrimonio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

