Obiettivo Coppa | Bucchi fa turnover a metà

di Andrea Lorentini AREZZO L’Arezzo che vola in campionato, si rituffa nella Coppa Italia. Questo pomeriggio, alle 18, al Comunale, gli amaranto ospitano il Latina con in palio la qualificazione ai quarti di finale della manifestazione nazionale. Si gioca in gara secca: in caso di parità al novantesimo si disputeranno direttamente i calci di rigore. In caso di passaggio del turno l’avversario uscirà dal confronto tra la Pro Vercelli e l’Atalanta Under 23 in campo sempre alle 18. Il Cavallino giocherebbe, l’eventuale quarto di finale in trasferta, con la gara in programma tra martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Obiettivo Coppa: Bucchi fa turnover a metà

Argomenti simili trattati di recente

Ottavi di finale Coppa Italia, luci accese al Benelli e una sola strada davanti: spingere insieme per raggiungere l'obiettivo. Forza Ravenna! - - Coppa Italia round of 16, lights on at Benelli, and only one path ahead: pushing together to achieve the goal. G - facebook.com Vai su Facebook

Obiettivo Coppa: Bucchi fa turnover a metà - La sfida secca per gli ottavi di finale: in caso di parità al 90° si andrà subito ai rigori. Da sport.quotidiano.net

Bucchi vuol brindare subito in Coppa: "Fiducia per centrare gli obiettivi" - di Andrea LorentiniAREZZO"Ci apprestiamo a iniziare questa nuova stagione nel segno della fiducia, dell’umiltà e delle serenità". Lo riporta lanazione.it

L’Arezzo senza tifosi non segna. Bucchi: "Conta l’obiettivo finale" - Cristian Bucchi lo aveva premesso prima del derby e cioè che lui la classifica adesso non la guarda perchè siamo ancora troppo distanti dal traguardo. Lo riporta msn.com