Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo a Monza

Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo. Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Net Srl, del gruppo Atm. Una mobilitazione che scatterà appena due giorni dopo lo sciopero generale di venerdì 28 novembre.Gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

