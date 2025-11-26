Dopo una prima stagione di rodaggio e in cui aveva fatto vedere delle ottime cose (136 punti messi a segno in 27 incontri disputati), Mattia Orioli è definitivamente esploso in questa annata agonistica con la maglia di Padova ed è una delle più belle novità della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Lo schiacciatore si è infatti distinto nelle prime sette partite disputate con la maglia della Sonepar, andando a referto con 84 punti (3 ace, 14 muri, 47% in fase offensiva e 21% di ricezione perfetta). Il 21enne ha ben contribuito al rendimento della squadra veneta, che occupa il nono posto con otto punti all’attivo (tre vittorie) e che è in piena lotta per qualificarsi alla Coppa Italia (parteciperanno all’evento le prime otto classificate al termine del girone d’andata), oltre che per puntare all’ammissione ai playoff scudetto a fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuovo rinforzo in banda per l’Italia? Mattia Orioli si è preso la scena a Padova