Nuovo presidio per dire basta alla guerra in Palestina Bds | Trasparenza sulla filiera bellica del nostro porto
Non si fermano le proteste per dire basta alla guerra in corso a Gaza. A lanciare l'appello di una nuova manifestazione è l'associazione Bds Ravenna.“Dal 10 ottobre, inizio del cosiddetto “accordo di pace”, sono stati assassinati centinaia di civili palestinesi a Gaza come in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
