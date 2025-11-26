Nuovo piano del verde Bergamo da oggi ha strumento strategico per la transazione ecologica

Il Comune di Bergamo ha un nuovo Piano del Verde: uno strumento strategico che guiderà la pianificazione e la gestione integrata del verde urbano e periurbano nei prossimi anni. Bergamo è tra le pochissime città italiane (12 in totale con Bergamo) ad adottare un piano di questo tipo, rivestendo un ruolo significativo nel quadro delle politiche urbane. Il Piano si inserisce pienamente nel quadro delle politiche europee, nazionali e regionali per la transizione ecologica e l’adattamento ai cambiamenti climatici, facendo riferimento a documenti di rilievo come la Strategia Europea per la Biodiversità 2030, la Nature Restoration Law (2024), la Legge 102013 e la Strategia Nazionale del Verde Urbano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it