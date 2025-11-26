Un altro colpo di stato. Un “Alto Comando Militare per la Restaurazione della Sicurezza Nazionale e dell’Ordine Pubblico” ha annunciato, nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, di deporre il capo di stato Umaro Sissoco Embaló, prendere “il controllo totale” della Guinea-Bissau, “sospendere il processo elettorale” e chiudere i confini terrestri e aerei. È stato dichiarato il coprifuoco. Un annuncio fatto tramite una dichiarazione letta dal quartier generale dello staff dell’esercito nella capitale, dal generale di brigata Denis N’Canha, capo dell’ufficio militare della presidenza. Umaro Sissoco Embaló è riuscito a far sapere di essere stato fermato attorno a mezzogiorno nel pieno delle sue funzioni, all’interno della residenza presidenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo golpe in Guinea Bissau: un’altra pagina buia per la democrazia in Africa