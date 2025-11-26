Nuovo golpe in Guinea Bissau | un’altra pagina buia per la democrazia in Africa

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro colpo di stato. Un “Alto Comando Militare per la Restaurazione della Sicurezza Nazionale e dell’Ordine Pubblico” ha annunciato, nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, di deporre il capo di stato Umaro Sissoco Embaló, prendere “il controllo totale” della Guinea-Bissau, “sospendere il processo elettorale” e chiudere i confini terrestri e aerei. È stato dichiarato il coprifuoco. Un annuncio fatto tramite una dichiarazione letta dal quartier generale dello staff dell’esercito nella capitale, dal generale di brigata Denis N’Canha, capo dell’ufficio militare della presidenza. Umaro Sissoco Embaló è riuscito a far sapere di essere stato fermato attorno a mezzogiorno nel pieno delle sue funzioni, all’interno della residenza presidenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nuovo golpe in guinea bissau un8217altra pagina buia per la democrazia in africa

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo golpe in Guinea Bissau: un’altra pagina buia per la democrazia in Africa

Approfondisci con queste news

nuovo golpe guinea bissauDopo le elezioni il golpe: la Guinea Bissau scivola nel caos - La sollevazione, guidata da un gruppo di ufficiali, è avvenuta a poche ore dalla proclamazione dei risultati del voto di domenica ... Scrive avvenire.it

nuovo golpe guinea bissauGolpe in Guinea-Bissau, militari annunciano la presa del potere. Arrestato il presidente Embalò - Il presidente Embalò è stato arrestato ma  “è trattato bene”,  assicura un responsabile militare nelle ultime ore dopo che in Guinea Bissau un gruppo di ufficiali, che si presenta come "Alto comando m ... Lo riporta msn.com

nuovo golpe guinea bissauGolpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono coprifuoco - Il portavoce dell'Esercito: 'Scoperto un piano di destabilizzazione in atto' che contemplava 'un tentativo di manipolazione dei risultati elettorali' con il presunto coinvolgimento di 'alcuni politici ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Golpe Guinea Bissau