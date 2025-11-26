Nuovo botulino liquido a Napoli una masterclass per i medici

Una giornata interamente dedicata al volto e alla sua armonia ha riunito, alla casa di cura Ruesch di Napoli, medici interessati ad approfondire il RelabotulinumtoxinA, nuovo neuromodulatore di Galderma, guidati dall’esperienza del dottor Sergio Marlino e della dottoressa Arianna Maiorella. Una giornata di formazione sul futuro della neuromodulazione Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 9.00 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

