Nuovo asfalto per via Golfarelli | previsti sei giorni di lavori

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo asfalto per via Innocenzo Golfarelli. I lavori, nel tratto compreso tra le vie Bertini e Edison, avranno inizio giovedì salvo condizioni meteo avverse e proseguiranno per circa sei giorni lavorativi. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura o senso unico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

