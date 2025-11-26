Nuovi TV Thomson Mini Led | fino a 75 e con sistema operativo Google

Thomson ha presentato la nuova gamma di televisori con tecnologia MiniLed e sistema operativo Google TV. Serie disponibile nei formati 43” (il MiniLed più piccolo in Europa), 50”, 55”, 65” e 75”.Al cuore dei nuovi TV Thomson si trova la retroilluminazione Mini Led, che consente un controllo. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tono di chitarra di Mick Thomson è sempre stato una grande influenza per me, quindi ero davvero carico di provare i nuovi IR Strange Angles, che catturano un Eminence DV-77 (signature Mick Thomson) e un altoparlante Omega VM12 in una iso-cab. Testat - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi TV Thomson Mini Led: fino a 75” e con sistema operativo Google - Thomson ha presentato la nuova gamma di televisori con tecnologia MiniLed e sistema operativo Google TV. Riporta today.it