Nuovi orari degli ecopunti Amiu | accessibili 17 ore al giorno

Amiu estende gli orari degli ecopunti a partire da lunedì 1° dicembre. Le strutture, collocate soprattutto nel Centro storico con alcune postazioni a Sampierdarena e una a Rivarolo, saranno aperte dalle 6 alle 23, per un totale di 17 ore consecutive di servizio.L’apertura viene anticipata di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

nuovi orari ecopunti amiuAmiu Genova, i nuovi orari degli Ecopunti da lunedì 1° dicembre 2025 - presenti principalmente nel centro storico, con alcune postazioni a Sampierdarena e una a Rivarolo - Lo riporta mentelocale.it

Amiu amplia l’orario degli Ecopunti: 17 ore consecutive di servizio - L’orario di apertura degli Ecopunti viene anticipato di un’ora al mattino e la chiusura posticipata di un’ora alla sera ... Secondo genova24.it

nuovi orari ecopunti amiuEcopunti AMIU: orario esteso fino alle 23 per agevolare cittadini e quartieri - Dal 1° dicembre orario esteso a 17 ore consecutive per agevolare residenti e frequentatori dei quartieri. Riporta lavocedigenova.it

