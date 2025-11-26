Nuovi italiani nuova manifattura Il merito come leva di mobilità sociale
CAPITALE UMANO. Nella quarta puntata della video-intervista, Alessandro Profumo riflette sul ruolo dei «nuovi italiani» nella manifattura e sulla necessità di costruire percorsi di mobilità sociale reali. Per l’ex Ceo di UniCredit e Leonardo, la diversità è un fattore competitivo che rafforza flessibilità e capacità di crescita, ma richiede un investimento serio sulle competenze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La lezione di Federico Visconti svela l'evoluzione dei distretti industriali italiani, tra radici culturali, resilienza economica e nuovi collanti capaci di trasformare territori in ecosistemi competitivi
Meno manifattura, più energia con lo Stato azionista: sessant’anni di capitalismo in Italia - La pubblicazione di Mediobanca sulle “Principali società” vede ancora l’Eni al vertice per ricavi, poi Enel. Come scrive repubblica.it