Nuovi dettagli sul caso della patente ritirata all' assessora alla felicità | in Prefettura con Manetti c' era anche Giani

Nuovi dettagli emergono sulla vicenda che ha coinvolto Cristina Manetti, oggi assessora regionale alla cultura e felicità, all'epoca capo di gabinetto della Regione Toscana, multata lo scorso 13 ottobre allo svincolo di Sesto Fiorentino per aver percorso la corsia d'emergenza dell'A11.

