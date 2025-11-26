Nuovi dettagli sul caso della patente ritirata all' assessora alla felicità | in Prefettura con Manetti c' era anche Giani

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi dettagli emergono sulla vicenda che ha coinvolto Cristina Manetti, oggi assessora regionale alla cultura e felicità, all’epoca capo di gabinetto della Regione Toscana, multata lo scorso 13 ottobre allo svincolo di Sesto Fiorentino per aver percorso la corsia d’emergenza dell’A11. Oltre alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

