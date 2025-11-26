Nuovi dettagli sul caso della patente ritirata all' assessora alla felicità | in prefettura con Manetti c' era anche Giani

Nuovi dettagli emergono sulla vicenda che ha coinvolto Cristina Manetti, oggi assessora regionale alla cultura e al diritto alla felicità, all’epoca capo di gabinetto della Regione Toscana, multata lo scorso 13 ottobre allo svincolo di Sesto Fiorentino per aver percorso la corsia d’emergenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral: nuovi dettagli e nuove variant del crossover: comicus.it/mainmenu-news/… Vai su X

Con l'ordine del pilota, emergono nuovi dettagli del nuovo spin-off di #TheRookie. Sarà ambientato in un paesaggio rurale e avrà come protagonista Jay Ellis. Ne parliamo al link - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi dettagli sul caso della patente ritirata all'assessora alla felicità: in Prefettura con Manetti c'era anche Giani - Fu fermata dalla polizia nel giorno di chiusura dell'ultima tornata elettorale, dopo la quale è entrata nella giunta Giani bis ... Riporta firenzetoday.it

La patente ritirata a Cristina Manetti diventa un caso. Il sottosegretario: «Giani la raggiunse dopo la multa e poi l'accompagnò in Prefettura» - La risposta all'interrogazione su multa e sospensione della patente per l'ex capo gabinetto della Regione Toscana (oggi assessore alla Cultura) che, il giorno dello spoglio delle elezioni, fu fermata ... Da msn.com

Caso Manetti, la patente ritirata e le polemiche - Una patente ritirata, una multa salata e due versioni opposte: è la vicenda che sta agitando la Regione Toscana e che coinvolge Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani, ... Secondo rainews.it