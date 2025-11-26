Nuove deleghe ai consiglieri | il sindaco firma il decreto

Rafforzare l’azione amministrativa, migliorare il dialogo con i cittadini e distribuire con maggiore efficacia le responsabilità politiche. È con questi obiettivi che il sindaco Luigi Della Corte ha firmato un nuovo decreto di conferimento delle deleghe ai consiglieri comunali, assegnando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

