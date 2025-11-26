Nuove deleghe ai consiglieri | il sindaco firma il decreto

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafforzare l’azione amministrativa, migliorare il dialogo con i cittadini e distribuire con maggiore efficacia le responsabilità politiche. È con questi obiettivi che il sindaco Luigi Della Corte ha firmato un nuovo decreto di conferimento delle deleghe ai consiglieri comunali, assegnando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

nuove deleghe consiglieri sindacoNuove deleghe ai consiglieri: il sindaco firma il decreto - Con questo provvedimento, l’amministrazione Della Corte punta a rendere più efficiente il lavoro ... Riporta casertanews.it

nuove deleghe consiglieri sindacoDue nuovi assessori nella giunta di Civitanova: Ciarapica si affida a Pantella e Orazi - Il Sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, ha firmato questa mattina i decreti di nomina di due nuovi assessori, completando così la squadra di governo dopo ... Come scrive msn.com

nuove deleghe consiglieri sindacoPantella e Orazi sono i nuovi assessori - Il sindaco Ciarapica: "Iniezione di entusiasmo, competenza e senso di responsabilità" ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuove Deleghe Consiglieri Sindaco