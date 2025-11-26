Nuova Zelanda condannata la donna che uccise i due figli e li nascose in due valigie ritrovate anni dopo

È giunto al termine, in Nuova Zelanda, il processo contro Hakyung Lee, quarantacinquenne sudcoreana. I giudici hanno condannato al carcere a vita la donna, accusata di aver ucciso i due figli e di averne nascosto i resti in altrettante valigie. Il duplice infanticidio era stato scoperto perché, nel 2022, i due bagagli erano stati venduti a un’asta di materiali abbandonati in un magazzino. Lee ha ucciso i due figli Yuna Jo e Minu Jo, di otto e sei anni nel 2018; il marito, nonché padre dei bambini, era deceduto l’anno prima. Secondo i suoi legali, la donna aveva provato a togliersi la vita, somministrando a se stessa e ai piccoli degli antidepressivi, ma aveva sbagliato la propria dose, sopravvivendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nuova Zelanda, condannata la donna che uccise i due figli e li nascose in due valigie, ritrovate anni dopo

Scopri altri approfondimenti

Uccide i figli e nasconde i corpi in due valigie per 4 anni: fugge all’estero e viene scoperta – Condannata all’ergastolo L’orribile storia di una 45enne che in Nuova Zelanda ha compiuto un doppio omicidio con un succo contaminato da antidepressivi - facebook.com Vai su Facebook

La Nuova Zelanda si è unita ai nostri Cinque Partner Ministeriali nazionali in uno sforzo globale per aumentare la consapevolezza e fermare le frodi sui visti. #FightingVisaFraud Per saperne di più: immigration.govt.nz/work/protectin… Vai su X

In Nuova Zelanda una donna che uccise i due figli e li nascose in due valigie è stata condannata ad almeno 17 anni di carcere - Uno dei casi di cronaca più seguiti della Nuova Zelanda si è concluso con la condanna al carcere a vita per Hakyung Lee, una donna accusata di aver ucciso i due figli e averne nascosto i corpi in altr ... Si legge su ilpost.it

Nuova Zelanda, madre uccide i due figli e nasconde per anni i loro corpi nelle valigie: condannata all’ergastolo - La donna, originaria della Corea del Sud, è stata riconosciuta colpevole dell’omicidio dei suoi due figli, ritrovati in due valigie in un deposi ... Lo riporta blitzquotidiano.it

La donna che ha ucciso i due figli e li ha nascosti in valigia è stata condannata a 17 anni di carcere - La giuria l'ha giudicata colpevole di duplice omicidio ... Come scrive today.it