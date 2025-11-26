Nuova Renault Clio VI prova su strada | piacevole conferma e ottimi consumi

Renault Clio è un'auto con una storia nata negli anni novanta, proprio all'inizio della decade, e proseguita fino ad oggi con il debutto di una sesta generazione che spezza a livello stilistico rispetto al passato. L'obiettivo? Continuare ad essere una valida proposta in un segmento di mercato importantissimo per l'Italia dato che è quello in cui cade il potere di spesa medio. I numeri di Renault Clio. Numeri in crescita per questa Clio VI che si allunga un po' arrivando a 4,12 metri di lunghezza complessiva. Le nuove dimensioni servono a migliorarare leggermente lo spazio nell'abitacolo complice anche la larghezza aumentata di 4 centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuova Renault Clio VI, prova su strada: piacevole conferma e ottimi consumi

