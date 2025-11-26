Nuova Renault Clio VI prova su strada | piacevole conferma e ottimi consumi

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renault Clio è un'auto con una storia nata negli anni novanta, proprio all'inizio della decade, e proseguita fino ad oggi con il debutto di una sesta generazione che spezza a livello stilistico rispetto al passato. L'obiettivo? Continuare ad essere una valida proposta in un segmento di mercato importantissimo per l'Italia dato che è quello in cui cade il potere di spesa medio. I numeri di Renault Clio. Numeri in crescita per questa Clio VI che si allunga un po' arrivando a 4,12 metri di lunghezza complessiva. Le nuove dimensioni servono a migliorarare leggermente lo spazio nell'abitacolo complice anche la larghezza aumentata di 4 centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nuova renault clio vi prova su strada piacevole conferma e ottimi consumi

© Ilgiornale.it - Nuova Renault Clio VI, prova su strada: piacevole conferma e ottimi consumi

Leggi anche questi approfondimenti

Nuova Renault Clio: la piccola che stupisce Daniel Ricciardo [VIDEO] - Daniel Ricciardo, pilota di F1 di Renault, si lascia coinvolgere dal piacere di guida durante la prova della nuova generazione della Renault Clio. Scrive motorionline.com

nuova renault clio provaNuova Renault CLIO: motorizzazioni, allestimenti, optional e prezzi. Guida all’acquisto - Configuriamo insieme la nuova Renault CLIO e vediamo quale versione, motorizzazione e optional ha più senso scegliere a seconda delle vostre esigenze. Lo riporta automoto.it

Nuova Renault Clio 6 sfida il segmento con l'ibrido da 160 CV - Quando si parla della nuova Renault Clio, la domanda sorge spontanea: si tratta davvero di una ... Secondo motori.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Renault Clio Prova