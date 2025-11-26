Nuova Nissan Juke 2026 | atto terzo sarà elettrica

Ecco tutto quello che si sa finora (basandosi su indiscrezioni, annunci ufficiali e articoli specialistici) sulla Nuova Nissan Juke EV 2026. Panoramica generale. La nuova Juke (terza generazione) debutterà nel 2026.. Sarà una vettura 100% elettrica nella sua versione EV.. La piattaforma utilizzata sarà la CMF-EV: la stessa architettura modulare usata da altri modelli NissanAlleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.. Il progetto sembra far parte della strategia Nissan di espansione delle EV in Europa: entro il 2027, la casa punta a una quota importante di vendite elettriche.. Design. Il design della Juke EV sarà ispirato al concept Hyper Punk, mostrato da Nissan al Japan Mobility Show. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Nissan Juke 2026: atto terzo, sarà elettrica

Leggi anche questi approfondimenti

NUOVA NISSAN JUKE: NUOVO DESIGN E MOTORE ELETTRICO PER LA FUTURA GENERAZIONE [RENDER] La rivoluzione elettrica di Nissan è pronta a colpire! La nuova Juke EV combinerà lo stile iconico della celebre crossover con una piattafor - facebook.com Vai su Facebook

#Nissan: nuova accelerazione sull’intelligenza artificiale motorionline.com/nissan-nuova-a… Vai su X

Nuova Nissan Juke 2026: il baby-SUV diventa elettrico e cambia tutto - Le prime immagini dei prototipi confermano: il Nissan Juke di terza generazione rompe con il passato, passa al 100% elettrico e punta su un design ancora più aggressivo ... Come scrive automoto.it

Nuova Nissan Juke EV 2026: un render prova ad immaginarsi il crossover elettrico. E se fosse così? - La nuova Juke elettrica debutterà il prossimo anno e condividerà buona parte della meccanica con la nuova Nissan Leaf ... Si legge su msn.com

Nuova Nissan Juke: nuovo design e motore elettrico per la futura generazione [RENDER] - Nissan si prepara a lanciare una nuova Nissan Juke completamente elettrica, che si unirà a Leaf e Micra nella gamma EV destinata all'Europa. Riporta msn.com