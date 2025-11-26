Nuova Mercedes GLS 2027 | restyling arriva anche elettrica?
Ecco quello che si sa finora sulla Mercedes GLS 2027 — cioè sul prossimo aggiornamento (secondo facelift) del grande SUV di Mercedes-Benz. Molte cose sono ancora “in via di definizione” (dato che si tratta di prototipi e “spyshots”), ma le fonti sono piuttosto recenti (2024-2025). Cosa cambia nel 2027: restyling facelift. Esterno e design. La GLS 2027 riceverà un secondo restyling (second facelift) per la generazione attuale (quella introdotta nel 2020). Questo aggiornamento è molto più marcato rispetto a quello del 2024.. Tra le novità estetiche ci saranno: nuova griglia anteriore, cambiamenti ai bumpers (paraurti), un nuovo frontale e posteriore. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
