Nuoto i possibili nomi nuovi da medaglia per l’Italia agli Europei in vasca corta
Manca meno di una settimana al primo appuntamento importante della stagione 20252026 del nuoto internazionale: gli Europei in vasca corta in Polonia, c he andranno in scena dal 2 al 7 dicembre. A Lublino, la città ospitante, arriverà un’ampia selezione di atleti italiani, che comprenderà atleti di altissimo livello come gli olimpionici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, ma anche tanti giovani azzurri alla prima esperienza internazionale come Alessandra Mao o Agata Maria Ambler. Per analizzare le prospettive di medaglie, soprattutto quelle meno scontate, bisogna fare i conti con l’assenza della delegazione russa. 🔗 Leggi su Oasport.it
