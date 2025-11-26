Numen mostra di Gennaro De Luca e Marta Scagliusi
Spazio Iris presenta Numen, mostra che restituisce le opere nate dalla breve residenza artistica svolta in vari luoghi d’Abruzzo dagli artisti Gennaro De Luca e Marta Scagliusi. Il progetto, a cura di Valentina Rigano, rappresenta la testimonianza di un periodo di ricerca e dialoghi condivisi con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi ho partecipato con grande piacere alla cerimonia di premiazione di “Numen Chartae”, il premio di poesia sulla carta promosso dall’Associazione Tra Parole e Immagini. È stato un momento ricco di emozione: la poesia sa unire le persone, accendendo q - facebook.com Vai su Facebook
Numen, mostra di Gennaro De Luca e Marta Scagliusi - Il titolo della mostra, Numen, deriva dal latino, parola associata originariamente al concetto spirituale di “volonta` divina della natura”, e del suo manifestarsi come segno, guida o rivelazione. Scrive ilpescara.it