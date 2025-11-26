Nozze con Silvia per Calabresi Celebra Beppe
Fiori d’arancio per Mario Calabresi (nella foto con la futura sposa Silvia Nucini, ndr). Il giornalista – figlio del commissario Luigi Calabresi ucciso da Lotta Continua nel 1972, già direttore di Stampa e Repubblica, fondatore di Chora Media, azienda di produzione di podcast, tra i nomi più citati come possibile candidato sindaco per il centrosinistra alle Comunali del 2027 – si sposerà a Milano con la compagna Silvia Nucini, giornalista, caporedattrice Storie per Vanity Fair per 18 anni, attualmente autrice proprio per Chora Media. Le pubblicazioni di matrimonio sono apparse ieri sull’Albo Pretorio del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Silvia Torresan Fotografia - facebook.com Vai su Facebook
Nozze in vista per Mario Calabresi: il giornalista si sposa con la collega Silvia Nucini - Il fondatore di Chora Media è tra i nomi più citati come possibile candidato sindaco del centrosinistra alle Comunali milanesi del 2027. Lo riporta msn.com