Novara il Comune cerca sponsor per la manutenzione di parchi e aree verdi

Novaratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cercasi sponsor privati per sostenere le spese di manutenzione di parchi e aree verdi.Il Comune di Novara ha infatti pubblicato un avviso pubblico per cercare soggetti privati esterni all'amministrazione comunale (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

