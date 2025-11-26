Novara addio allo storico sindacalista Uil Raffaele Arezzi

Un punto di riferimento per la città e il territorio. Si è spento a 80 anni Raffaele Arezzi, sindacalista Uil attualmente responsabile segreteria del comitato regionale dell'Inps. Arezzi, già segretario confederale di Uil Novara e Vco, era entrato a fare parte del sindacato da giovanissimo, negli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it