Novara addio allo storico sindacalista Uil Raffaele Arezzi

Novaratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un punto di riferimento per la città e il territorio. Si è spento a 80 anni Raffaele Arezzi, sindacalista Uil attualmente responsabile segreteria del comitato regionale dell'Inps. Arezzi, già segretario confederale di Uil Novara e Vco, era entrato a fare parte del sindacato da giovanissimo, negli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Addio a Pierino Gori, storico sindacalista della Cgil e della Sunia - Lunedì Pierino Gori (nella foto) avrebbe compiuto 88 anni, invece se l’è portato via una malattia in pochissimo tempo. Scrive ilrestodelcarlino.it

Addio ad Antioco Usala, sindacalista e organizzatore teatrale - L’impegno sindacale con la Cgil a difesa dei lavoratori dello spettacolo. Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Novara Addio Storico Sindacalista