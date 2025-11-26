Notizie dal mondo ASviS | la nuova mascolinità tra senso di smarrimento e standard irraggiungibili

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 7 novembre 2025. Un viaggio nel disagio dei giovani uomini tra difficoltà a scuola, relazioni fragili e radicalizzazione digitale, in una società che non presta attenzione alla loro disillusione. In un mondo caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e da cambiamenti sociali che ridefiniscono la tradizionale idea di mascolinità, molti uomini, in particolare giovani, percepiscono un crescente senso di smarrimento. Ritengono che il mondo sia ostile nei loro confronti e attribuiscono la colpa, almeno in parte, ai movimenti femministi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

