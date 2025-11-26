Norman reedus interpreta il punisher | una sorpresa nella Marvel
Le interpretazioni e le rappresentazioni dei personaggi Marvel continuano a suscitare interesse anche al di fuori del mondo cinematografico, come dimostra una scoperta recentissima riguardante Norman Reedus. Quest’ultimo, noto per il suo ruolo come Daryl Dixon in The Walking Dead, ha prestato la voce al personaggio di The Punisher nel film d’animazione Iron Man: Rise of Technovore. Questo particolare dettaglio apre la strada a numerose riflessioni sul potenziale di Reedus nel ruolo e sulla possibilità di una sua futura interpretazione in live action del personaggio. la voce di norman reedus come punisher nel film d’animazione del 2013. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
