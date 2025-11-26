Norman reedus ha girato l’ultima scena di daryl dixon
La conclusione di un importante capitolo della saga di “The Walking Dead” si avvicina, con l’ultima stagione prevista per il personaggio di Norman Reedus, alias Daryl Dixon. La serie ha segnato profondamente la carriera dell’attore, che, dopo oltre 15 anni di presenza costante, si vede ora in bilico tra un possibile addio definitivo e la speranza di un futuro ancora incerto nel franchise. l’addio di norman reedus a the walking dead sembra sempre più vicino. l’ultima stagione di daryl in the walking dead. La quarta e ultima stagione di Daryl Dixon è stata ufficializzata e, con essa, l’ultimo coinvolgimento di Reedus nel personaggio che lo ha reso famoso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Norman Reedus ha concluso il suo ultimo giorno di riprese nei panni di Daryl Dixon nell'universo di "THE WALKING DEAD" "Oggi è stato l'ultimo giorno di riprese per Daryl Dixon. È stata una grande gioia per me interpretare questo personaggio insieme a tutti - facebook.com Vai su Facebook
Norman Reedus annuncia la fine di un’era per The Walking Dead - Norman Reedus annuncia la fine di un’era per The Walking Dead: ecco cosa cambia per la saga e per il futuro di Daryl. Segnala cinefilos.it
Norman Reedus dice addio a The Walking Dead? Il messaggio per Daryl Dixon 4 fa paura - L'attore ha concluso le riprese della quarta stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, che sarà l'ultima per la serie. serial.everyeye.it scrive