Norman reedus ha girato l’ultima scena di daryl dixon

La conclusione di un importante capitolo della saga di “The Walking Dead” si avvicina, con l’ultima stagione prevista per il personaggio di Norman Reedus, alias Daryl Dixon. La serie ha segnato profondamente la carriera dell’attore, che, dopo oltre 15 anni di presenza costante, si vede ora in bilico tra un possibile addio definitivo e la speranza di un futuro ancora incerto nel franchise. l’addio di norman reedus a the walking dead sembra sempre più vicino. l’ultima stagione di daryl in the walking dead. La quarta e ultima stagione di Daryl Dixon è stata ufficializzata e, con essa, l’ultimo coinvolgimento di Reedus nel personaggio che lo ha reso famoso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

