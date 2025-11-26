Nordio e il caso dei bambini nel bosco | Pronto a esercitare i poteri disciplinari sui giudici se emergeranno gli estremi

La vicenda dei tre bambini cresciuti nel bosco di Chieti insieme alla famiglia, e ora portati in una casa-famiglia, dove però hanno costante contatto con la madre, arriva nell’aula della Camera dei deputati. E a intervenire sul caso è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che definisce il provvedimento «una misura estrema» che potrebbe avere «ripercussioni sul benessere psico-fisico» dei minori. Sono le parole del Guardasigilli in risposta all’interrogazione presentata dalla deputata della Lega Giorgia Latini che ha condannato la separazione della famiglia. «Eserciterei i miei poteri che sono stati conferiti dalla legge». 🔗 Leggi su Open.online

