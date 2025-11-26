Nonostante in calo Samsung è ancora il principale produttore di smartphone Android
A novembre il calo di Samsung diventa sempre più marcato e potrebbe indicare un possibile cambiamento nel mercato degli smartphone Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
"Sono tante le donne che, ogni giorno, subiscono violenza. Aggressioni verbali e fisiche che segnano la loro vita per sempre, in maniera indelebile. 85 donne sono state vittime di omicidio volontario (*) nel 2025. Nonostante il calo rispetto ai dati dello scorso a - facebook.com Vai su Facebook
Affluenza in forte calo a Manduria: nonostante 8 candidati locali, alle regionali si perde oltre 24 punti Vai su X
Samsung ottimista nonostante il trimestre deludente - Ma la coreana guarda positivamente al terzo trimestre, quando si attende la crescita della domanda di smartphone nonostante la concorrenza cinese Samsung Electronics ha ... Scrive punto-informatico.it