Non vuole più stare con me Momenti triste per Aurora Ramazzotti | È come un lutto

Aurora Ramazzotti ha scelto di raccontare con tono malinconico una decisione che, per quanto inevitabile, le pesa profondamente. Nelle storie condivise su Instagram, l’influencer ha annunciato: “Non abita più con noi”. Una frase che ha subito allarmato molti dei suoi follower, costringendola a chiarire immediatamente lo stato di salute dell’animale: “Tranquilli, è viva, sta bene ed è in salute. Semplicemente non vive più con me”. Da tempo, infatti, la giovane stava affrontando una situazione complessa, che nelle ultime settimane è arrivata al punto di non ritorno. Tutto era iniziato mesi fa, quando Aurora aveva cominciato a notare comportamenti insoliti da parte di lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it