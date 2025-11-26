Non un’altra | il nuovo singolo di Cabrio contro il femminicidio
Si intitola “Non un’altra” il nuovo singolo del cantautore messinese Cabrio (Angelo Soraci), in uscita il 28 novembre su tutti i digital store. Un brano forte e diretto, nato dall’urgenza di reagire a una tragedia che ha segnato profondamente la sua città: l’omicidio di Sara Campanella, uccisa il 31 marzo 2025 da un compagno di università. «Il 31 Marzo del 2025 nella mia città, venne uccisa da un suo compagno di università Sara Campanella. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dovevo intervenire, dovevo fare qualcosa, dovevo “donare” qualcosa! Ed ecco Non un’altra, canzone dedicata a tutte le vittime di femminicidio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
