Non sono un barbone come ha scritto il Telegraph per fare click lo sfogo di Kevin Spacey

“Non sono un barbone come scrivono i tabloid inglesi”. Kevin Spacey è apparso in un video pubblicato su Instagram per rettificare il titolo di un articolo pubblicato sul Telegraph (ripreso da moltissimi media tra cui il FattoQuotidiano) e rassicurare i suoi numerosissimi fan. In un articolo del 19 novembre Spacey aveva dichiarato: “Vivo in hotel, vivo in Airbnb, vado dove c’è lavoro”. Ebbene, ha spiegato l’attore due volte premio Oscar, questo non vuole dire che sia un senza fissa dimora (“homeless” ndr). L’interprete ha detto anche che non è solito rispondere ai media perché se lo facesse, dovrebbe passare la maggior parte del tempo a fare solo quello ma di voler spiegare a chi, i tantissimi, si sono offerti di dare un aiuto o addirittura un alloggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sono un barbone come ha scritto il Telegraph per fare click”, lo sfogo di Kevin Spacey

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il barbone sono io Oggi mi sono fatto bello Rio Barbone grande mole Cosmetica Over Line #ilbarbonesonoio #nellyoliva #overlineacademy #ioscelgoverline #scuoladitoelettatura #corsocorrettivo #barbone #barbonegrandemole #puddle #puddlegra - facebook.com Vai su Facebook

Modi ha scritto la prefazione dell’edizione indiana di ‘Io sono Giorgia’ - Secondo il primo ministro dell’India l’autobiografia di Meloni è «un racconto stimolante di una straordinaria leader politica contemporanea e di una patriota». Riporta lettera43.it

Hanno ammazzato un barbone (chiediamoci perché accade) - Ci sono notizie che sfuggono perché sembrano minori o minime, tra pubblicarle o lasciarle perdere pare che non ci sia differenza. Come scrive avvenire.it