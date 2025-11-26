Non solo vino | la qualità certificata fa ricca la Toscana Boom di valore per terreni e casolari

FIRENZE – In un mondo scosso da tensioni geopolitiche e incertezze di mercato, la Toscana trova nella sua terra la risorsa più solida. È quanto emerge dal Rapporto Ismea-Qualivita 2025, che fotografa lo stato di salute delle Indicazioni Geografiche (Dop, Igp e Stg). Se a livello nazionale il settore sfiora i 21 miliardi di euro di valore, è nella nostra regione che si registrano alcune delle dinamiche più interessanti e virtuose. Il mattone “al sapore di vino” vale oro. C’è un dato che più di tutti racconta il successo del modello toscano: l’impatto sul patrimonio immobiliare. La reputazione dei grandi vini non riempie solo i calici, ma valorizza la terra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

