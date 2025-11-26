Non si toccano! Ufficiali i rinnovi di tre gioiellini del vivaio
L’Inter continua a investire sul proprio futuro. Il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo pluriennale di Mattia Zanchetta, Jamal Iddrissou e Alain Taho, tre dei profili più promettenti del settore giovanile interista. Una scelta strategica, che conferma la volontà della società di tutelare il patrimonio tecnico costruito negli ultimi anni a suon di risultati nelle competizioni giovanili. Zanchetta, talento in crescita nel cuore del centrocampo. Tra i rinnovi spicca quello di Mattia Zanchetta, figlio dell’attuale tecnico del Novara e centrocampista di grande prospettiva. In questa stagione ha già collezionato tre presenze con l’Under 20 e un’apparizione con l’Under 23 di Stefano Vecchi, segno di una maturazione costante e di una fiducia crescente da parte dello staff tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
