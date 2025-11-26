Non si ferma all’alt | inseguimento sul lungomare a Gaeta

Gaeta, 26 novembre 2025 – La polizia di Stato a Gaeta ha denunciato in stato di libertà un uomo, residente nel casertano, il quale, nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, non si era fermato opponendo resistenza al controllo e risultando poi alla guida senza patente, in quanto mai conseguita. In particolare i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Gaeta, impegnati in un posto di controllo sul lungomare Caboto, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura che invece di fermarsi ha improvvisamente accelerato, costringendo uno degli operatori a spostarsi per evitare di essere investito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

