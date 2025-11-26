Non rientra a casa dalla camminata | donna trovata in stato di forte ipotermia nel boschi della Valle di Saviore
Saviore dell’Adamello (Brescia), 26 novembre 2025 – Tragedia sfiorata a Saviore dell' Adamello. Dove ieri sera, martedì 25 novembre, una donna è stata data per dispersa. La signora si era allontanata per fare una c amminata in montagna. Nel tardo pomeriggio la famiglia ne ha denunciato il mancato rientro. I parenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112, i cui operatori hanno attivato la macchina dei soccorsi. Le ricerche a tappeto in Valle Saviore. Sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della V delegazione bresciana, coordinati da Luca Ruggeri, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con sede a Edolo, i carabinieri della Compagnia di Breno e delle Stazioni del Territorio, il 118 e i volontari della Protezione Civile della Comunità Montana della Valle Camonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
