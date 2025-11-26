Non è stato lui Garlasco la tefonata a casa Poggi | la mamma di Chiara reagisce così

A Garlasco, dove il tempo sembra aver sedimentato una verità mai davvero condivisa, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna oggi a muoversi come un’ombra che riaffiora, scuotendo certezze che molti consideravano definitivamente acquisite. A pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre, cruciale per il futuro giudiziario di Alberto Stasi, il giallo si infittisce ancora una volta. La nuova ondata di dubbi nasce dalla puntata di “Lo Stato delle Cose”, andata in onda lunedì 24 novembre, che ha rimesso al centro della vicenda un dettaglio che da anni divide investigatori, avvocati e familiari: la famosa fotografia del corpo di Chiara, mostrata o forse non mostrata a Stasi prima del suo interrogatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è stato lui”. Garlasco, la tefonata a casa Poggi: la mamma di Chiara reagisce così

