Parlare di episodio o eccezione non è più possibile: in Parlamento Europeo quella che è stata ribattezzata “maggioranza Venezuela” o “maggioranza Giorgia”, composta dalle forze del centro destra presenti nell’assemblea, sta diventando ufficialmente una realtà. Dopo aver votato insieme, non più tardi di dieci giorni fa, l’atto legislativo sulla sostenibilità e due diligence, mandando in frantumi la maggioranza “Ursula”, anche oggi Popolari, Conservatori, Patrioti e sovranisti hanno votato compatti gli emendamenti sulla deforestazione firmati PPE-ECR. Le forze di centrodestra hanno così incassato l’approvazione all’Eurocamera del rinvio di un anno dell’entrata in vigore delle norme, dei requisiti di trasparenza ridotti per le aziende e l’introduzione di una clausola di revisione, da effettuare entro il 30 aprile 2026 per ulteriori semplificazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non è più un episodio: a Strasburgo la ‘maggioranza Giorgia’ comincia a diventare realtà