2025-11-26 14:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Arne Slot non darà per scontato il sostegno del Liverpool e ammette che il club non accetterà mai una situazione in cui “perdere diventa normale”. Il Liverpool si prepara allo scontro di Champions League di stasera con il PSV Eindhoven ad Anfield ancora dolorante per la sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest nel fine settimana. È stata la sesta sconfitta in sette partite di Premier League e significa che hanno concluso il fine settimana al 12° posto in classifica. Nonostante l’improvviso calo di forma, sabato i tifosi del Liverpool non si sono rivolti contro i giocatori e la maggior parte è rimasta fino alla fine ad applaudire la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Non daremo per scontato il sostegno del Liverpool, dice Arne Slot prima del test del PSV Eindhoven