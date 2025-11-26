Tempo di lettura: 2 minuti “Dalle prime dichiarazioni rilasciate dai vertici del Pd sannita, si apprende della miope prosecuzione di una linea politica che si è rivelata fallimentare. Dopo lo straordinario successo di Noi di Centro è incredibile che l’ex deputato Del Basso De Caro parli in maniera sprezzante di Noi di Centro e di Clemente Mastella che invece consolida il suo posto nella storia politica nazionale con l’ennesimo capolavoro strategico e politico: elegge due consiglieri regionali ed è il primo partito in provincia e in città. Non abbiamo noi nulla a che spartire con questi personaggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Noi di Centro lancia l'affondo al PD, Sorrentino: "Regionali una Caporetto, vertici si dimettano"