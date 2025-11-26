Noi di Centro lancia l’affondo al PD Sorrentino | Regionali una Caporetto vertici si dimettano

Anteprima24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Dalle prime dichiarazioni rilasciate dai vertici del Pd sannita, si apprende della miope prosecuzione di una linea politica che si è rivelata fallimentare. Dopo lo straordinario successo di Noi di Centro è incredibile che l’ex deputato Del Basso De Caro parli in maniera sprezzante di Noi di Centro e di Clemente Mastella che invece consolida il suo posto nella storia politica nazionale con l’ennesimo capolavoro strategico e politico: elegge due consiglieri regionali ed è il primo partito in provincia e in città. Non abbiamo noi nulla a che spartire con questi personaggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

noi di centro lancia l8217affondo al pd sorrentino regionali una caporetto vertici si dimettano

© Anteprima24.it - Noi di Centro lancia l’affondo al PD, Sorrentino: “Regionali una Caporetto, vertici si dimettano”

Leggi anche questi approfondimenti

Il centro di accoglienza per migranti di Casalotti non aprirà: esulta la destra ma anche il Pd - Il Centro di accoglienza straordinaria (Cas) per migranti previsto a Casalotti, periferia Nord Ovest di Roma, non aprirà. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Lancia L8217affondo Pd