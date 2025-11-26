Noi daltonici non lo vediamo | protesta contro il nuovo pallone della Serie A
Il debutto del nuovo pallone della Serie A arancio fluo ha scatenato una protesta inattesa ma più che fondata: quella dei tifosi daltonici, che nel weekend hanno denunciato enormi difficoltà nel seguire l’azione durante le partite. Una vera e propria “richiesta d’aiuto”, come l’ha definita Stefano Cecchi, lui stesso daltonico, che ha raccontato le sue difficoltà nel vedere il pallone durante gli incontri dell’ultima giornata a Radio Sportiva. Il caso è esploso sui social dopo il suo intervento, diventato virale. Cecchi ha spiegato come il nuovo pallone fluo, pensato per migliorare la visibilità in condizioni invernali, stia in realtà penalizzando una fascia di pubblico spesso dimenticata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
