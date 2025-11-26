Noi al centro | Alessandro Siani e Vincenzo Olivieri per la giornata internazionale delle persone con disabilità

26 nov 2025

Torna la nuova edizione di “Noi al centro, costruiamo insieme una città inclusiva”, iniziativa del comune di Pescara, che si ripete il 2 e 3 dicembre dopo il successo dello scorso anno.Dopo gli interventi della giornata e le testimonianze, nella giornata del 2 dicembre interverrà anche Alessandro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

noi al centro alessandro siani e vincenzo olivieri per la giornata internazionale delle persone con disabilit224

© Ilpescara.it - Noi al centro: Alessandro Siani e Vincenzo Olivieri per la giornata internazionale delle persone con disabilità

